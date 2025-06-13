Волгоградцам запретили дома содержать некоторые виды животных

В их числе оказались кобры, морские и винные змеи, некоторые виды гадюк, ядозубы, комодские вараны, крокодилы, трёхкоготные мягкотелые и каймановые черепахи, некоторые виды пауков и скорпионов, китообразные, сирены, пумы, рыси, некоторые виды волков и лис, бегемоты, дикие лошади, американские дикобразы, африканские страусы, пингвины. Также под запретом пеликано-, соколо-, журавлео- и совообразные виды птиц, электрические скаты, угри и некоторые другие группы животных.