Набор клетчатки: Названо блюдо из столовой Госдумы, которое можно взять за 15 рублей

Ранее сообщалось, что впервые с октября 2023 года Росстат зафиксировал падение цен на куриные яйца ниже 100 рублей за десяток. В конце весны средняя цена составила 96,5 рубля, что является снижением по сравнению с апрельскими показателями (102,8 рубля) и майскими 2022 года (117,7 рубля). Кстати, сливочное масло тоже подешевело. Цена упада на 16,7% за неделю.