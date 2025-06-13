Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. По словам американского лидера, для него это не было сюрпризом.
— Президент Трамп знал об ударах заранее. Не было никаких сюрпризов, но США не были вовлечены в военном плане, — написала на своей странице в социальной сети X журналист Fox News Дженнифер Гриффин.
Стало известно, что начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери убит в результате израильской атаки. Однако по информации некоторых журналистов, генерал находится в командном пункте. При этом генерал Ахмад Вахиди назначен командующим КСИР после гибели Хосейна Салами в результате израильского удара.
В это же время самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану. Правительственный борт более 40 минут кружил над Средиземным морем. Что известно об атаке Израиля на Иран, которая произошла 13 июня, — в отдельном материале «Вечерей Москвы».