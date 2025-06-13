Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране

В это же время самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану. Правительственный борт более 40 минут кружил над Средиземным морем. Что известно об атаке Израиля на Иран, которая произошла 13 июня, — в отдельном материале «Вечерей Москвы».