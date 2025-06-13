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В России расширили реестр запрещенных наркотических и психотропных веществ

Список запрещенных к обороту в России веществ дополнили 14 позициями.

Как создавалась новая Россия

В России был расширен реестр наркотических и психотропных веществ, запрещенных на территории страны. Соответствующее постановление подписало правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Как отмечает издание, в список запрещенных попали сразу 14 новых веществ. В том числе, опасные для жизни вещества из числа синтетических каннабиноидов и опиодов. Кроме того, документ несколько изменяет критерии к размерам запрещенных веществ в случае уголовных дел. Теперь под пункты о крупных и особо крупных будет попадать меньшее число граммов.

Тем временем в России до сих пор продолжаются дискуссии на тему полного запрета продажи вейпов. Как известно, соответствующую инициативу в марте 2025 года правительство не поддержало. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что его ведомство поступило бы иначе. Более того, инициатива о полном запрете вейпов будет рассмотрена в приоритетном порядке.