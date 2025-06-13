Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава генштаба ВС Ирана Багери погиб при атаке Израиля на Тегеран

Иранское телевидение подтвердило гибель главы Генштаба Мохаммада Багери в результате израильской атаки.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери в результате израильских авиаударов. Ведущая государственного новостного канала в прямом эфире заявил о смерти высокопоставленного военного.

«Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля», — заявила она.

Ранее израильские военные сообщали о масштабной операции против иранских объектов. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиаудары наносились по десяткам целей, связанных с ядерной программой и военной инфраструктурой Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была сосредоточена на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана в Натанзе, а также центры разработки ракетного оружия.