Глава генштаба ВС Ирана Багери погиб при атаке Израиля на Тегеран

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери в результате израильских авиаударов. Ведущая государственного новостного канала в прямом эфире заявил о смерти высокопоставленного военного.
«Глава генштаба ВС Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля», — заявила она.
Ранее израильские военные сообщали о масштабной операции против иранских объектов. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиаудары наносились по десяткам целей, связанных с ядерной программой и военной инфраструктурой Ирана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была сосредоточена на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана в Натанзе, а также центры разработки ракетного оружия.