Генерала Вахиди назначили командующим КСИР после гибели Салами

Генерал Ахмад Вахиди назначен командующим КСИР после гибели Хосейна Салами в результате израильского удара. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщила армия Ирана на своей странице в социально сети X.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба.
— Каждая капля крови, пролитая на землю, расцветет в цветок победы. Пусть они убивают столько, сколько хотят — мы не отступим. Они показали, что нацеливаются даже на научных воинов, поэтому мы тоже лелеем надежду, что однажды и нас могут принять мученическую смерть, — написали представители иранской армии.
Тогда же сообщалось, что начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери был убит в результате израильской атаки. После этого самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подняли в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану.
Израильская армия в ночь на 13 июня нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Что известно об атаке — в отдельном материале «Вечерей Москвы».