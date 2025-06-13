Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерала Вахиди назначили командующим КСИР после гибели Салами

Генерал Ахмад Вахиди назначен командующим КСИР после гибели Хосейна Салами в результате израильского удара. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщила армия Ирана на своей странице в социально сети X.

Как создавалась новая Россия

Генерал Ахмад Вахиди назначен командующим КСИР после гибели Хосейна Салами в результате израильского удара. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщила армия Ирана на своей странице в социально сети X.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба.

— Каждая капля крови, пролитая на землю, расцветет в цветок победы. Пусть они убивают столько, сколько хотят — мы не отступим. Они показали, что нацеливаются даже на научных воинов, поэтому мы тоже лелеем надежду, что однажды и нас могут принять мученическую смерть, — написали представители иранской армии.

Тогда же сообщалось, что начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери был убит в результате израильской атаки. После этого самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подняли в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану.

Израильская армия в ночь на 13 июня нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Что известно об атаке — в отдельном материале «Вечерей Москвы».