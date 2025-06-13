Генерала Вахиди назначили командующим КСИР после гибели Салами

— Каждая капля крови, пролитая на землю, расцветет в цветок победы. Пусть они убивают столько, сколько хотят — мы не отступим. Они показали, что нацеливаются даже на научных воинов, поэтому мы тоже лелеем надежду, что однажды и нас могут принять мученическую смерть, — написали представители иранской армии.