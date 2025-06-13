Под удар Израиля попали 3 военных округа и гарнизон на северо-западе Ирана

Три военных округа и гарнизон в иранской провинции Восточный Азербайджан подверглись авиаударам со стороны Израиля. Об этом сообщил глава управления кризисами провинции Маджид Фарши, передает государственное информационное агентство IRNA.
«Главный руководитель управления кризисами Восточного Азербайджана сообщил, что 3 военных района и гарнизон в Восточном Азербайджане попали под удар израильского режима», — сказано в сообщении.
Пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что израильские ВВС наносят удары по десяткам целей в Иране, которые якобы связаны с ядерной программой.
Ранее иранском Корпусе стражей исламской революции официально подтвердили, что командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате израильской атаки.