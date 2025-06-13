«Есть элементы искусственного интеллекта». Замглавы Администрации президента Чуприс сказала об изменении в подготовке законопроектов в Беларуси с 1 июля

В Беларуси будут по-новому подготавливать проекты нормативных правовых актов. Подробнее о новой автоматизированной системе подготовки законопроектов рассказала заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, пишет БелТА.
Так, новая АИС «Нормотворчество» начнет работать в Беларуси с 1 июля. Как отметила Чуприс, программа будет способствовать формированию текста нормативно-правового акта и дальнейшей работе с ним.
— Там уже есть элементы искусственного интеллекта. Это, конечно, только зачатки, но мы уже видим и дальнейшие пути, — прокомментировала она.
Еще представитель Администрации президента рассказала, что новой системой будет подготавливаться текст проекта правового акта и его согласование, еще будут проводиться соответствующие экспертизы, публичное обсуждение, правовой акт будет визироваться и подписываться. Затем его система включит в Национальный реестр правовых актов и осуществит официальное опубликование, будет проведен правовой мониторинг.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за излишний бюрократизм в докладах: «С ума можно сойти!».
А еще глава республики заявил, что обращений граждан в идеале быть не должно.