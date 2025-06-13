«Есть элементы искусственного интеллекта». Замглавы Администрации президента Чуприс сказала об изменении в подготовке законопроектов в Беларуси с 1 июля

Еще представитель Администрации президента рассказала, что новой системой будет подготавливаться текст проекта правового акта и его согласование, еще будут проводиться соответствующие экспертизы, публичное обсуждение, правовой акт будет визироваться и подписываться. Затем его система включит в Национальный реестр правовых актов и осуществит официальное опубликование, будет проведен правовой мониторинг.