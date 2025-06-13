Начался геомагнитный шторм: прогноз магнитной бури на 14 июня 2025

По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, ночью Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце. «Внутри корональных дыр плазма, как правильно, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если это так, то скорость солнечного ветра, которая пока находится без изменений, может начать расти раньше графика, уже сегодня, 13 июня, в течение дня», — отметили эксперты.