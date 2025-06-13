Начался геомагнитный шторм: прогноз магнитной бури на 14 июня 2025

Ночью, из-за корональной дыры на Солнце, начался настоящий геомагнитный шторм.
Ночью с 12 на 13 июня начался геомагнитный шторм. Ученые зафиксировали всплеск геомагнитной активности в 23 часа по Москве. И, судя по всему, обстановка не собирается становиться спокойнее. URA.RU публикует прогноз магнитых бурь на 14 июня 2025.
Солнечная активность 14 июня 2025.
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, ночью Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце. «Внутри корональных дыр плазма, как правильно, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если это так, то скорость солнечного ветра, которая пока находится без изменений, может начать расти раньше графика, уже сегодня, 13 июня, в течение дня», — отметили эксперты.
При этом обстановка на поверхности звезды остается довольно спокойной: индекс солнечной активности оценивается в 5.1 балл из 10. За последние сутки ученые зафиксировали лишь одну слабую вспышку уровня С.
Магнитная буря 14 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
По прогнозам ученых, резкий всплеск геомагнитной активность в ночь с 12 на 13 июня постепенно пойдет на спад, и к утру 14 июня магнитосфера Земли останется на «зеленом» уровне. Но затем, в течение дня, геомагнитная активность постепенно начнет набирать обороты — пока не начнется настоящий шторм.
Ученые считают, что магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 14 июня, с вероятностью 90%. Шанс того, что сила геомагнитной активности не доберется до «красных» значений — всего 5%. Возможность того, что магнитосфера останется спокойной, также оценивается в 5%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
В ближайшие несколько дней стоит ожидать сохранение повышенной геомагнитной активности. По прогнозам шторм продлится до 15 числа, после чего магнитосфера Земли вновь станет спокойная. Следующий всплеск произойдет 24−25 июня, после чего магнитосфера останется возбужденной еще несколько дней, до 28 числа.
В июле, по предварительному прогнозу, буря ожидается 10−11 числа. 7, 12 и 13 июля ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Стоит помнить, что прогноз на такой дальний срок может оказаться неточным — поэтому метеозависимым людям лучше заранее проверять, чего ждать от геомагнитной активности в ближайшие несколько дней.
Как спастись метеозависимым.
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Наиболее уязвимы к магнитным бурям люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, болезнями сердца и сосудов или нестабильным давлением. Однако метеочувствительность может проявиться у любого — по данным исследований, почти треть населения Земли реагирует на изменения геомагнитной обстановки.
Универсального лекарства от метеозависимости не существует, поэтому ключевой способ уменьшить ее проявления — пересмотреть свой образ жизни. Сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, полноценный сон и регулярные физические нагрузки укрепляют организм и повышают его сопротивляемость, в том числе к воздействию магнитных бурь.
Если, несмотря на здоровые привычки, самочувствие во время геомагнитных колебаний ухудшается, стоит обратиться к врачу. Иногда повышенная метеочувствительность сигнализирует о скрытых проблемах со здоровьем, которые требуют внимания специалиста.