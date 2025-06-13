Самолет Нетаньяху поднят в воздух на фоне возможного ответа Ирана на атаки

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу, 13 июня, был поднят в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану. Соответствующие данные транслирует сервис Flightradar24.
Правительственный борт номер один более 40 минут кружил над Средиземным морем. Позже, по всей видимости, пилот самолета отключил транспондер.
До этого Нетаньяху в своем видеообращении к народу дал высокую оценку действиям армии обороны Израиля, осуществившим «успешный первый удар» по Ирану. При этом он предупредил мирных граждан, что «им, возможно, придется оставаться в укрытиях в течение длительного времени».
Тогда же он заявил, что военная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. При этом США не участвовали в израильских атаках на Иран и не оказывали еврейскому государству поддержку при их проведении.
В пятницу, 13 июня, Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в свою очередь объявил режим ЧП на всей территории государства, поскольку ожидается жестокий ответ со стороны КСИР. Что известно об атаке Израиля на Иран к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».