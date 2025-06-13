Потребление алкоголя в России: в Башкирии выпивают меньше среднероссийского показателя

В Башкирии, например, уровень потребления алкоголя составил 7,91 литра на душу населения, что ниже общероссийского среднего показателя. На другом конце спектра находится Ненецкий автономный округ, где уровень потребления достиг 20,78 литра на человека. Также в тройку лидеров по потреблению алкоголя входят Еврейская автономная область с 15,56 литра и Чукотский автономный округ, где показатель составляет 13,46 литра.