Потребление алкоголя в России: в Башкирии выпивают меньше среднероссийского показателя

Недавние данные, опубликованные Минздравом России, показали потребление алкоголя жителями. Согласно информации, размещенной на сайте ЕМИСС, в мае 2025 года в среднем россиянин выпил 8,22 литра чистого спирта. Однако в некоторых регионах есть показатели выше или ниже.
В Башкирии, например, уровень потребления алкоголя составил 7,91 литра на душу населения, что ниже общероссийского среднего показателя. На другом конце спектра находится Ненецкий автономный округ, где уровень потребления достиг 20,78 литра на человека. Также в тройку лидеров по потреблению алкоголя входят Еврейская автономная область с 15,56 литра и Чукотский автономный округ, где показатель составляет 13,46 литра.
Самые низкие уровни потребления алкоголя зафиксированы в республиках Кавказа: Чечня (0,16 литра), Ингушетия (0,6 литра) и Дагестан (0,92 литра).
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