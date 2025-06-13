В США под залог освободили российскую учёную Петрову

Российская учёная Ксения Петрова вышла на свободу под залог после четырёх месяцев заключения в США. Согласно информации агентства Reuters, решение об её освобождении принял мировой судья в Бостоне.
Петрова продолжает находиться под судебным преследованием по двум делам. Первое касается процедуры депортации, начатой в феврале при администрации Дональда Трампа. Второе связано с уголовным обвинением в контрабанде, из-за которого учёная и оказалась в тюрьме.
Напомним, Петрову арестовали сотрудники таможенно-пограничного патруля 16 февраля в аэропорту Логан Бостона после поездки во Францию. Девушка нарушила правила, не задекларировав эмбрионы лягушки, которые намеревалась использовать для научных исследований. Петрову содержат в иммиграционной тюрьме штата Луизиана.
В материалах Минюста сказано, что ученая якобы заявила, что не знала о необходимости декларировать эмбрионы.