Светает рано, утром свечи уже не нужны, разве что в душе: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 13 июня 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Так, без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Ботаника:
ул. Гренобля, 134, 255/1, 257, 259, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, В. Кручий, 25 — с 08:50 до 16:00.
Также частично отключения пройдут в Трушенах, Сынжере и Гратиештах.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
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