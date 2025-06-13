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Светает рано, утром свечи уже не нужны, разве что в душе: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в пятницу, 13 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Поставщик сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 13 июня 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.

Так, без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Ботаника:

ул. Гренобля, 134, 255/1, 257, 259, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, В. Кручий, 25 — с 08:50 до 16:00.

Также частично отключения пройдут в Трушенах, Сынжере и Гратиештах.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

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