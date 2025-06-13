Life.ru выяснил, почему летом в России отключают горячую воду и можно ли этого избежать

Василий Стекларь также подчеркнул, что стоит обратить внимание на качество воды — помутнение и ржавчина могут указывать на загрязнённые трубы. В этом случае полезно прочистить фильтры, аэраторы и картриджи. При серьёзных проблемах обращаться стоит в управляющую компанию.