В Хабаровском крае за неделю выявили сотни укусов клещей и энцефалит

Санитарные врачи советуют не расслабляться: при выходе на природу использовать репелленты, надевать светлую одежду с плотно прилегающими манжетами, регулярно осматривать тело. Если клещ всё же присосался — не пытаться удалять его самостоятельно, а обратиться к врачу. Биоматериал исследуют бесплатно в лаборатории на улице Шевченко, 2. Результат анализа обещают в течение суток.