В Хабаровском крае за неделю выявили сотни укусов клещей и энцефалит

В Хабаровском крае за минувшую неделю клещи укусили 853 человека. С начала сезона таких случаев уже 4495, причём треть из них — это дети, сообщает Роспотребнадзор.
Медики зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита: вирус подхватил непривитый житель Николаевска-на-Амуре.
Несмотря на акарицидные обработки, клещи продолжают активно атаковать. Обработано чуть больше 1,3 тысячи гектаров — это только 62% от плана. По данным Роспотребнадзора, дезинфекцию провели и на всех территориях загородных лагерей.
Санитарные врачи советуют не расслабляться: при выходе на природу использовать репелленты, надевать светлую одежду с плотно прилегающими манжетами, регулярно осматривать тело. Если клещ всё же присосался — не пытаться удалять его самостоятельно, а обратиться к врачу. Биоматериал исследуют бесплатно в лаборатории на улице Шевченко, 2. Результат анализа обещают в течение суток.
Пока лето только начинается, специалисты предупреждают: пик активности кровососов ещё впереди.