В Ростове чиновники проверят работу кондиционеров в автобусах

В Ростове проверят работу кондиционеров в автобусах, для чего начали создавать мониторинговые группы. В них войду чиновники и студенты-практиканты. Об этом в Telegram написала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
По ее словам, ежедневно тысячи ростовчан сталкиваются с дискомфортом из-за отсутствия кондиционирования в автобусах. Несмотря на требования муниципальных контрактов, некоторые перевозчики игнорируют включение кондиционеров, подвергая пассажиров неудобствам и даже риску для здоровья в жаркую погоду.
Горожане также могут сообщать о проблемах по телефону колл-центра: 88002227676, указав номер автобуса, маршрут и время поездки. Перевозчикам даны указания оперативно устранять нарушения.
Подпишись на нас в Telegram!