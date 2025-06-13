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В Ростове чиновники проверят работу кондиционеров в автобусах

В Ростове создадут мониторинговые группы для проверки работы кондиционеров в автобусах.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове проверят работу кондиционеров в автобусах, для чего начали создавать мониторинговые группы. В них войду чиновники и студенты-практиканты. Об этом в Telegram написала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

По ее словам, ежедневно тысячи ростовчан сталкиваются с дискомфортом из-за отсутствия кондиционирования в автобусах. Несмотря на требования муниципальных контрактов, некоторые перевозчики игнорируют включение кондиционеров, подвергая пассажиров неудобствам и даже риску для здоровья в жаркую погоду.

Горожане также могут сообщать о проблемах по телефону колл-центра: 88002227676, указав номер автобуса, маршрут и время поездки. Перевозчикам даны указания оперативно устранять нарушения.

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