Лучше сочетать: Россиян предупредили об опасностях от превращения ИИ в личного психолога

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что ИИ не способен оценить невербальные проявления и не обладает эмпатией, что может привести к неверной интерпретации эмоционального состояния пациента и, как следствие, к неадекватным советам. Психолог также обратила внимание на возможную предвзятость алгоритмов, основанных на данных, созданных людьми, и, следовательно, подверженных стереотипам и дискриминации.