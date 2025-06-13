Flightradar24: борт Нетаньяху поднят в воздух из-за угрозы иранской атаки

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль нанёс удары по главным объектам иранской ядерной программы: по центру обогащения урана в Натанзе, по физикам-ядерщикам, работающим над созданием бомбы, а также по компонентам программы для создания баллистических ракет.