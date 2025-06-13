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Flightradar24: борт Нетаньяху поднят в воздух из-за угрозы иранской атаки

Израиль ожидает ответного удара от Ирана.

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Источник: Аргументы и факты

В связи с ожиданием возможного ответного удара Ирана по Израилю, самолет премьер-министра Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух.

Правительственный борт номер один более 40 минут кружил в районе Средиземного моря, после чего, предположительно, отключил транспондер, следует из данных сервиса Flightradar24.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию против Ирана под названием «Восходящий лев».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль нанёс удары по главным объектам иранской ядерной программы: по центру обогащения урана в Натанзе, по физикам-ядерщикам, работающим над созданием бомбы, а также по компонентам программы для создания баллистических ракет.