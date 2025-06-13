Молодой белорусский картофель уже на прилавках: обзор цен на «Комаровке»

Плохая погода не лучшим образом влияет на продажи на минском рынке. Люди все больше предпочитают «Комаровке» супермаркеты. Причина проста — последние находятся в шаговой доступности возле дома, помещения оборудованы кондиционерами, есть удобные парковки.
Тем не менее, настоящие ценители фруктов и овощей себе не изменяют и идут закупаться на сезонный рынок. Самые популярные дни у торговцев «Комаровки» — суббота и воскресенье. Покупателям стоит держать в уме, что когда царит ажиотаж, цены тоже идут вверх. Поэтому самый оптимальный вариант закупки — будние дни.
Sputnik отправился на рынок, чтобы посмотреть цены на товары и поискать молодую белорусскую картошку.
В поисках «бульбы»
По данным Национального статистического комитета, в 2024 году один белорус в среднем съел 56 килограммов картофеля. Корнеплод в стране любят в разных видах: его варят, жарят, запекают, тушат, фаршируют и, конечно, готовят из него драники и колдуны.
На «Комаровке» ассортимент молодого картофеля увеличился. Есть предложения из Азербайджана от четырех до семи рублей за килограмм. Фермеры из Слуцкого района продают свой продукт по 6,50−10 рублей за «кило». Они признаются, что несмотря на высокую стоимость, картофель активно берут.
Наши коллеги говорят, что у некоторых картошка на юге Беларуси плывет из-за дождей. Наш слуцкий картофель в порядке. Цена кусается, тот же азербайджанский дешевле, но наш сильно вкуснее.
Покупатели делятся на несколько категорий: кто-то специально ищет белорусский корнеплод, но есть и те, кто недоволен отечественной картошкой.
Улыбчивая продавец поясняет, что у них в хозяйстве есть несколько теплиц с картофелем, спрос на корнеплод есть.
Берут активно, это же белорусы, у нас товар не пропадет. Знаю, что слуцкие рано посадили «Королеву Анну», а это очень капризный сорт. Чуть больше влаги — он гниет. Вот у них беда была из-за обильных осадков, у нас в целом все неплохо.
Прошлогодний корнеплод «Королева Анна» продают по 2,60 рублей за килограмм, «Рубин» дороже — 3,70. Написано, что в наличии есть семенной картофель «Умка», «Красавiк», «Янка», «Манифест», «Першацвет», «Бело-роса», «Боярский», «Коломбо», «Мастак». Его даже могут доставить до покупателя.
В целом на рынке есть из чего выбрать, правда, цены сильно отличаются.
Под молодой картофель можно купить и мелкие грибы, лисички, которые на этой неделе появились на рынке. Стоимость за новинку — 45 рублей за «кило». На вопрос, где их собирали, торговец ответила загадочно.
Места знать надо, их у нас немного, не сезон, поэтому такая стоимость.
Огурцы и томаты
Выставлены на прилавках и белорусские огурцы, их можно купить от 1,5 до 8 рублей за «кило». Самая дорогая позиция — небольшие, но красивые огурчики из Слуцкого района.
Помидоров из Беларуси также стало больше: сладкие, с кислинкой — выбор на любой вкус. Средняя цена на них — 8−11 рублей. Импортные можно купить за 6−25 рублей в зависимости от сорта.
Найдены были и «золотые» томаты из Узбекистана по 55 рублей за килограмм. Написано, что они «сладкие, домашние, ароматные». Предположим, что за такую цену они имеют привкус шашлыка.
Редисом торгуют на рынке в среднем по 4−6 рублей. Молодой краснодарский горох продают по 10 рублей за 250 граммов.
Что касается зелени, то стоимость лука начинается от 80 копеек и доходит до полутора рублей за 100 граммов. Самая низкая стоимость на эту зелень обнаружилась у фермера из Смолевичского района. На «Комаровке» он торгует более 20 лет.
Я полдня в огороде, полдня здесь. Один из первых начал выращивать салат и другую зелень. Раньше, конечно, брали охотнее, сейчас меньше. Но в целом неплохо, я рассчитываю на 100 покупателей в день. Обычно так и выходит, хотя случаются и неторговые дни.
Рядом также торгуют зеленью: кейл, пак-чой, салаты «Ромен», «Айсберг», «Латук» готовы отдать по полтора рубля за 100 граммов.
В топе покупок — клубника.
Белорусская ягода продается практически по всему рынку, она полностью вытеснила греческую. Ценовой диапазон здесь широкий — от 8,90 до 30 рублей за килограмм. Самая дешевая ягода — сорт «земляничный». Ее, по наблюдениям, берут охотно.
Покупатели ходят, пробуют, торгуются и приобретают клубнику.
Пошла вниз стоимость и черешни из Узбекистана. Она начинается от 9,90 и доходит до 27 рублей за «кило». Разбежка большая, стоимость зависит от товарного вида и вкусовых качеств, сорта.
«Медовую» черешню предлагают за 60 рублей. Ягоды крупные, сочные, каждая как с картинки. Отсюда и высокая стоимость.
Среди белорусских ягод выделяются малина по 15−25 рублей за небольшой контейнер и жимолость (40 рублей за «кило»).
Басков на рынке
Внимание продавцов и покупателей притягивает ростовая кукла Николая Баскова. Так креативно поздравляют одну из работниц «Комаровки», а заодно и веселят людей, которые пришли на рынок.
Ведь «Комаровка» — это не только про покупки овощей и фруктов, а еще про общение и хорошее настроение.