Молодой белорусский картофель уже на прилавках: обзор цен на «Комаровке»

Берут активно, это же белорусы, у нас товар не пропадет. Знаю, что слуцкие рано посадили «Королеву Анну», а это очень капризный сорт. Чуть больше влаги — он гниет. Вот у них беда была из-за обильных осадков, у нас в целом все неплохо.