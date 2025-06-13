На Земле началась внезапная магнитная буря

Также, согласно данным специалистов, в ночь на 14 июня ожидалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры. Она отчетливо наблюдается в южной части солнечного диска. Можно полагать, что сейчас Земля подвергается воздействию плотного потока солнечного вещества, исходящего с периферии корональной дыры. При этом продолжительность и возможную силу сегодняшней магнитной бури сложно прогнозировать, заключили в лаборатории.