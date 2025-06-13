ЦАХАЛ: Иран запустил сотню беспилотников в сторону Израиля

В этот же день самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану. В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. По словам американского лидера, для него это не было сюрпризом.