ЦАХАЛ: Иран запустил сотню беспилотников в сторону Израиля

Иран запустил сотню дронов в сторону Израиля. Армия готовится к отражению атаки. Об этом в пятницу, 13 июня, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.
Уточняется, что дронам понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля.
Он отметил, что более 200 израильских самолетов сбросили 300 единиц вооружения, более 100 целей были поражены. Кроме того, Дефрин подтвердил гибель начальника генштаба иранской армии Мохаммад Багери, а также других представителей высшего командования и ученых, которые разрабатывали ядерное оружие, передает Times of Israel.
В этот же день самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану. В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по целям в Иране. По словам американского лидера, для него это не было сюрпризом.
При этом еще 11 июня появилась информация о том, что в связи с опасениями по поводу потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Что известно об атаке к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».