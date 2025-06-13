Ольга Бузова в Перми рассказала про свой путь к успеху

12 июня в Перми на площади перед Театром-Театром в честь Дня города и Дня России прошёл фестиваль «Блогеры России». Хедлайнером вечера стала популярная певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова. Она спела для пермяков главные хиты, а после раздала автографы и ответила на вопросы журналистов.