Ольга Бузова в Перми рассказала про свой путь к успеху

Певица Ольга Бузова рассказала про свой непростой творческий путь, передаёт корреспондент perm.aif.ru с пресс-подхода на фестивале «Блогеры России».
12 июня в Перми на площади перед Театром-Театром в честь Дня города и Дня России прошёл фестиваль «Блогеры России». Хедлайнером вечера стала популярная певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова. Она спела для пермяков главные хиты, а после раздала автографы и ответила на вопросы журналистов.
Артистка рассказала пермякам о своём жизненном пути, как она начинала карьеру и с какими трудностями сталкивалась.
«Не надо бояться. Надо пробовать и верить в себя!», — посоветовала Ольга Бузова на пресс-подходе.