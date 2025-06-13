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Ольга Бузова в Перми рассказала про свой путь к успеху

Певица стала хедлайнером фестиваля «Блогеры России».

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Певица Ольга Бузова рассказала про свой непростой творческий путь, передаёт корреспондент perm.aif.ru с пресс-подхода на фестивале «Блогеры России».

12 июня в Перми на площади перед Театром-Театром в честь Дня города и Дня России прошёл фестиваль «Блогеры России». Хедлайнером вечера стала популярная певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова. Она спела для пермяков главные хиты, а после раздала автографы и ответила на вопросы журналистов.

Артистка рассказала пермякам о своём жизненном пути, как она начинала карьеру и с какими трудностями сталкивалась.

«Не надо бояться. Надо пробовать и верить в себя!», — посоветовала Ольга Бузова на пресс-подходе.