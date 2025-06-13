В Ростове на Пушкинской произошло массовое ДТП с мотоциклом

В Ростове на регулируемом перекрестке у дома 57 на улице Пушкинской произошло ДТП с участием трех машин и мотоцикла.
По предварительным данным ГАИ по Ростовской области, 33-летний водитель автомобиля Haval Jolion выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson, которым управлял 42-летний мужчина.
От удара мотоцикл отбросило на стоявший у светофора автомобиль Hyundai Solaris, а его осколки повредили припаркованную Mazda 6. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы.
Полицейские установили, что мотоциклист привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Обстоятельства ДТП уточняются.
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