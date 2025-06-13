Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на Пушкинской произошло массовое ДТП с мотоциклом

В ДТП с четырьмя транспортными средствами в Ростове пострадал мотоциклист.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Ростове на регулируемом перекрестке у дома 57 на улице Пушкинской произошло ДТП с участием трех машин и мотоцикла.

По предварительным данным ГАИ по Ростовской области, 33-летний водитель автомобиля Haval Jolion выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с мотоциклом Harley Davidson, которым управлял 42-летний мужчина.

От удара мотоцикл отбросило на стоявший у светофора автомобиль Hyundai Solaris, а его осколки повредили припаркованную Mazda 6. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы.

Полицейские установили, что мотоциклист привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Обстоятельства ДТП уточняются.

Подпишись на нас в Telegram!