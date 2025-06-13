Крупный интернет-провайдер Красноярского края прокомментировал DDoS-атаку

В ночь на 12 июня провайдер «Орион телеком» подвергся масштабной кибератаке. В результате интернет и телевидение перестали работать у жителей Красноярского края, Хакасии и Иркутска. Об этом сообщается в соцсетях интернет-провайдера.
Хакерская атака вывела из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов компании. Специалисты предприятия уже приступили к восстановлению сервисов.
На данный момент частично восстановлены:
- Интернет-связь в Красноярске, Канске и Зеленогорске.
- Вещание первых 20 телеканалов в Красноярске, Абакане, Канске, Новокузнецке и Братске (в Братске доступно только цифровое ТВ).
Компания работает над восстановлением услуг круглосуточно. Основной приоритет — восстановление интернет-связи. Ожидается, что ситуация значительно улучшится до 12:00 13 июня, однако возможны локальные задержки в зависимости от района.
Представители «Орион телеком» отмечают, что из-за масштабности атаки восстановление идет поэтапно. Вопрос о компенсации услуг будет решен после полного восстановления связи.