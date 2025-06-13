Инспекторы ДПС в Минусинске предотвратили серьезное правонарушение

Когда 43-летнего нарушителя задержали, оказалось, что он нетрезв: результат освидетельствования показал наличие содержания алкоголя в крови в концентрации 1,24 мг/л. Также было установлено, что в январе он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение: получил штраф в размере 45 тысяч рублей и был лишен прав на полтора года.