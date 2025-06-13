Инспекторы ДПС в Минусинске предотвратили серьезное правонарушение

В дежурную часть МВД в Минусинске поступило сообщение, что одна из машин движется хаотично, резко меняя траекторию. Дорожные полицейские отреагировали оперативно: выехали по указанному адресу и предприняли попытки остановить автомобиль. Но водитель не остановился и попытался скрыться во дворах.
Когда 43-летнего нарушителя задержали, оказалось, что он нетрезв: результат освидетельствования показал наличие содержания алкоголя в крови в концентрации 1,24 мг/л. Также было установлено, что в январе он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение: получил штраф в размере 45 тысяч рублей и был лишен прав на полтора года.
В отношении водителя завели уголовное дело по статье УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.