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«Вы умерли?»: что случилось с Мизулиной по пути во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня, ФедералПресс. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина столкнулась с шокирующим фейком во время перелета во Владивосток. Пока самолет был в воздухе, в русскоязычном сегменте TikTok распространилась ложная информация о ее смерти.

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Источник: legion-media

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот в ТикТоке говорят, что вы умерли? Это правда?»; «Екатерина Мизулина, что происходит? Вы живы? В ТикТоке говорят, что вы умерли в какой-то бочке», — такие сообщения прочитала директор «Лиги безопасного интернета» после приземления в столице Приморья.

«Прилетаю я во Владивосток, а у меня весь бот в таких письмах. Это пранк каких-то блогеров над службой 112, который активно разгоняет ЦИПСО», — прокомментировала Мизулина в своем телеграм-канале.

В доказательство она записала кружок, подчеркнув, что провокации и угрозы не пройдут. В Приморье она прибыла, чтобы провести встречу во Всероссийском детском центре «Океан». Далее Мизулина отправится в Хабаровск, Читу и Улан-Удэ.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» заявила, что провокаторы из Украины обманывают детей, подталкивая к поджогам военкоматов и банкоматов.