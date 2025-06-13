«Вы умерли?»: что случилось с Мизулиной по пути во Владивосток

«Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот в ТикТоке говорят, что вы умерли? Это правда?»; «Екатерина Мизулина, что происходит? Вы живы? В ТикТоке говорят, что вы умерли в какой-то бочке», — такие сообщения прочитала директор «Лиги безопасного интернета» после приземления в столице Приморья.