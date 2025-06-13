Рейс из Минска в Дубай сел в Баку на фоне атаки Израиля по Ирану

Самолет должен был прибыть в 07:40 по местному времени (06:40 по белорусскому), а теперь его ожидают в 14:32. При этом из Минска он вылетел вовремя.
В свою очередь, пресс-служба международного аэропорта Гейдара Алиева сообщила, что свыше десяти самолетов совершили вынужденную посадку в Баку на фоне атаки Израиля по Ирану.
В том числе это борты, летевшие в Дубай из Минска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и другие рейсы. Также среди них самолеты, которые следовали в другие страны, находящиеся относительно недалеко от Ирана.
Данные онлайн-табло аэропорта Дубая показывают, что рейсы начали перенаправлять или переносить с раннего утра пятницы. В том числе на несколько часов задержаны прибытия из Ташкента, Ашхабада, Белграда, Тегерана, Кракова, Алматы и других городов. Отменен рейс из Москвы.
При этом власти Ирана, Израиля, Ирака объявили о закрытии воздушного пространства.