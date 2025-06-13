Диана Шнайдер обыграла Кэти Бултер и прошла в четвертьфинал турнира в Лондоне

В четвертьфинале Диана встретится с американкой Мэдисон Киз. Та ранее одолела Анастасию Захарову в двух сетах — 6:3 и 6:2 (12+). А до этого рассказывали, что Шнайдер осталась на 12-й строчке в мировом рейтинге WTA после Ролан Гаррос.