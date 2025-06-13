Диана Шнайдер обыграла Кэти Бултер и прошла в четвертьфинал турнира в Лондоне

Теннисистка из 63-го региона взяла вверх над соперницей из Великобритании в воскресенье. На все ушло три сета — 2:1 (12+).
Шнайдер уступила в первой партии второго круга турнира в Лондоне с разницей в четыре очка — 2:6. Но после россиянка взяла две подряд с преимуществом в +3 (6:3) и +4 (6:2).
В четвертьфинале Диана встретится с американкой Мэдисон Киз. Та ранее одолела Анастасию Захарову в двух сетах — 6:3 и 6:2 (12+). А до этого рассказывали, что Шнайдер осталась на 12-й строчке в мировом рейтинге WTA после Ролан Гаррос.
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