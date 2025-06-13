ЦАХАЛ: Израиль задействовал 200 самолётов для ударов по Ирану

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль нанёс удары по ключевым объектам иранской ядерной программы. Атакованы центр обогащения урана в Натанзе, учёные, работающие над созданием бомбы, а также компоненты программы для создания баллистических ракет, отметил Нетаньяху.