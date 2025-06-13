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ЦАХАЛ: Израиль задействовал 200 самолётов для ударов по Ирану

На Иран было сброшено более 330 снарядов, заявил израильский генерал Дефрин.

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Порядка двух сотен израильских самолётов участвовали в атаке на Иран. Об этом проинформировал представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин.

«Самолёты в ходе ударов сбросили свыше 330 боеприпасов», — приводит слова Дефрина издание Times of Israel.

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию «Восходящий лев» против Ирана в ночь на 13 июня.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль нанёс удары по ключевым объектам иранской ядерной программы. Атакованы центр обогащения урана в Натанзе, учёные, работающие над созданием бомбы, а также компоненты программы для создания баллистических ракет, отметил Нетаньяху.

В результате удара также погиб командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами.