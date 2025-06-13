Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам назвали документы, которые нужны для поездки с питомцем за границу

О справках лучше позаботиться заранее, чтобы это не стало сюрпризом в аэропорту.

Как создавалась новая Россия

О справках лучше позаботиться заранее, чтобы это не стало сюрпризом в аэропорту.

Перед тем как приобрести билеты на самолет, важно ознакомиться с требованиями авиакомпании к перевозке домашних животных. Специалисты краевого управления Россельхознадзора предоставили полезную информацию для тех, кто планирует взять своего любимца в заграничное путешествие.

При выезде за пределы России необходимо учитывать правила страны назначения, так как в некоторые государства могут быть ограничения на ввоз собак определенных пород.

Перед отправлением важно провести дегельминтизацию питомца и сделать ему чипирование в ветеринарной клинике. Также потребуется действующая вакцинация против бешенства. Некоторые страны могут дополнительно потребовать результаты теста на антитела к этому вирусу, а также подтверждение вакцинации кроликов от вирусной геморрагической болезни, хорьков от чумы плотоядных, кошек от панлейкопении и собак от различных инфекций, включая чуму плотоядных, лептоспироз, гепатит и парвовирусные инфекции.

После завершения всех необходимых прививок следует обратиться в службу ветеринарного надзора для получения ветеринарного свидетельства формы № 1. Важно иметь при себе ветеринарный паспорт и это свидетельство при пересечении государственной границы. На основании этих документов специалист оформит сертификат формы № 5а на английском языке, который позволит вам путешествовать с питомцем. Этот сертификат действителен в течение 90 дней.

Для поездок по территории России достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, действительной в течение одного года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске прошло светомузыкальноешоу фонтанов.