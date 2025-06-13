Красноярцам назвали документы, которые нужны для поездки с питомцем за границу

Перед отправлением важно провести дегельминтизацию питомца и сделать ему чипирование в ветеринарной клинике. Также потребуется действующая вакцинация против бешенства. Некоторые страны могут дополнительно потребовать результаты теста на антитела к этому вирусу, а также подтверждение вакцинации кроликов от вирусной геморрагической болезни, хорьков от чумы плотоядных, кошек от панлейкопении и собак от различных инфекций, включая чуму плотоядных, лептоспироз, гепатит и парвовирусные инфекции.