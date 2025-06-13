Красноярцам назвали документы, которые нужны для поездки с питомцем за границу

О справках лучше позаботиться заранее, чтобы это не стало сюрпризом в аэропорту.
Перед тем как приобрести билеты на самолет, важно ознакомиться с требованиями авиакомпании к перевозке домашних животных. Специалисты краевого управления Россельхознадзора предоставили полезную информацию для тех, кто планирует взять своего любимца в заграничное путешествие.
При выезде за пределы России необходимо учитывать правила страны назначения, так как в некоторые государства могут быть ограничения на ввоз собак определенных пород.
Перед отправлением важно провести дегельминтизацию питомца и сделать ему чипирование в ветеринарной клинике. Также потребуется действующая вакцинация против бешенства. Некоторые страны могут дополнительно потребовать результаты теста на антитела к этому вирусу, а также подтверждение вакцинации кроликов от вирусной геморрагической болезни, хорьков от чумы плотоядных, кошек от панлейкопении и собак от различных инфекций, включая чуму плотоядных, лептоспироз, гепатит и парвовирусные инфекции.
После завершения всех необходимых прививок следует обратиться в службу ветеринарного надзора для получения ветеринарного свидетельства формы № 1. Важно иметь при себе ветеринарный паспорт и это свидетельство при пересечении государственной границы. На основании этих документов специалист оформит сертификат формы № 5а на английском языке, который позволит вам путешествовать с питомцем. Этот сертификат действителен в течение 90 дней.
Для поездок по территории России достаточно иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, действительной в течение одного года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске прошло светомузыкальноешоу фонтанов.