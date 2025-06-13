Сильные осадки, град и похолодание пообещали в выходные в Казахстане

Как отметили специалисты метеослужбы, на территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны.
В ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы.
Однако южная половина страны, как пообещали синоптики, по-прежнему будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.
Ранее синоптики отмечали, что погода в первый месяц лета ожидается разнообразной: атмосферной циркуляция будет способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром.
В отдельные дни ожидаются пыльные бури.