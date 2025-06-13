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Сильные осадки, град и похолодание пообещали в выходные в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни, 14—16 июня. В ряде регионов пообещали осадки и похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Getty Images

Как отметили специалисты метеослужбы, на территорию Казахстана не прекращают смещаться циклоны.

В ближайшие дни с северо-запада начнет свое движение очередной циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые принесут с собой дожди и грозы.

15—16 июня в отдельных районах Западно-Казахстанской, Атырауской областей — сильные дожди, с возможным выпадением града, и понижением температуры воздуха.

Однако южная половина страны, как пообещали синоптики, по-прежнему будет находиться под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, которые сохранят довольно высокие температуры воздуха.

Ранее синоптики отмечали, что погода в первый месяц лета ожидается разнообразной: атмосферной циркуляция будет способствовать развитию неустойчивых погодных условий, сопровождающихся чередованием более прохладных и жарких периодов, с дождями, в отдельные дни сильными с грозой, градом, шквалистым ветром.

В отдельные дни ожидаются пыльные бури.