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Проект Sea Breeze Uzbekistan вызвал споры в соцсетях. Эмин Агаларов дал ответ критикам

Vaib.uz (Узбекистан. 12 июня). В последние недели в соцсетях активно обсуждается новый туристический проект Sea Breeze Uzbekistan, который будет реализован на берегу Чарвакского водохранилища. Инициатором проекта выступает компания Agalarov Development, принадлежащая известному азербайджанскому бизнесмену и певцу Эмину Агаларову.

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Источник: Vaib.Uz

Sea Breeze Uzbekistan уже вызвал волну критики. Пользователи соцсетей выражают опасения, что строительство курорта может негативно повлиять на Чарвакское водохранилище, которое является основным источником воды для Ташкента и Ташкентской области. Однако Агаларов уверяет: проект будет реализован с максимальным вниманием к экологии.

«Экология — это наш первый приоритет. Везде будут очистные сооружения, и ничего лишнего не будет сливаться в воду», — заявил он в ответ на критику.

По его словам, не только не будет нанесено вреда, но наоборот — Чарвакское водохранилище планируется благоустроить и улучшить.

Эмин Агаларов отмечает, что в Узбекистане нет выхода к морю, и Чарвак имеет потенциал стать альтернативой для водного туризма.

«Мы хотим создать туристическую зону, которая будет доступна и жителям Узбекистана, и иностранным туристам. Здесь может быть всё: водные виды спорта, парусный спорт, катера, лодки. Всё, что ассоциируется с морским отдыхом», — отметил он.

По словам предпринимателя, в рамках проекта планируется проведение международного фестиваля Dream Fest, а также привлечение ведущих ресторанных операторов, которые уже работают в проектах Sea Breeze в Баку.

Кроме того, архитектурная концепция будет выдержана в стиле легкой курортной застройки: апарт-отели, квартиры на продажу и в аренду, гостиницы, полноценные жилые кварталы.

Недавно в Ташкенте Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Agalarov Development подписали соглашение о реализации этого проекта на $5 миллиардов. В его рамках предусмотрена застройка 577 гектаров, из которых 100 гектаров будут освоены на первом этапе.

По сути, это будет новый город. Район за районом, будут строиться поэтапно: жилые кварталы, школы, больницы, всё необходимое для полноценной жизни.

Эмин заявил, что уже этим летом проект войдёт в активную фазу строительства.

Судя по опубликованным рендерам, помимо жилой застройки, в районе появится причал в форме незавершённого круга — он станет новой архитектурной доминантой курорта. Также запланировано строительство моста через Чарвак, который соединит два берега и существенно улучшит транспортную доступность.

Sea Breeze Uzbekistan обещает стать одним из крупнейших туристических и инфраструктурных проектов страны. Но остаётся открытым вопрос: удастся ли инвесторам и властям найти баланс между развитием туризма и сохранением уникального природного ландшафта Чарвака?