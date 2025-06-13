Проект Sea Breeze Uzbekistan вызвал споры в соцсетях. Эмин Агаларов дал ответ критикам

Sea Breeze Uzbekistan уже вызвал волну критики. Пользователи соцсетей выражают опасения, что строительство курорта может негативно повлиять на Чарвакское водохранилище, которое является основным источником воды для Ташкента и Ташкентской области. Однако Агаларов уверяет: проект будет реализован с максимальным вниманием к экологии.
«Экология — это наш первый приоритет. Везде будут очистные сооружения, и ничего лишнего не будет сливаться в воду», — заявил он в ответ на критику.
По его словам, не только не будет нанесено вреда, но наоборот — Чарвакское водохранилище планируется благоустроить и улучшить.
Эмин Агаларов отмечает, что в Узбекистане нет выхода к морю, и Чарвак имеет потенциал стать альтернативой для водного туризма.
«Мы хотим создать туристическую зону, которая будет доступна и жителям Узбекистана, и иностранным туристам. Здесь может быть всё: водные виды спорта, парусный спорт, катера, лодки. Всё, что ассоциируется с морским отдыхом», — отметил он.
По словам предпринимателя, в рамках проекта планируется проведение международного фестиваля Dream Fest, а также привлечение ведущих ресторанных операторов, которые уже работают в проектах Sea Breeze в Баку.
Кроме того, архитектурная концепция будет выдержана в стиле легкой курортной застройки: апарт-отели, квартиры на продажу и в аренду, гостиницы, полноценные жилые кварталы.
Недавно в Ташкенте Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Agalarov Development подписали соглашение о реализации этого проекта на $5 миллиардов. В его рамках предусмотрена застройка 577 гектаров, из которых 100 гектаров будут освоены на первом этапе.
По сути, это будет новый город. Район за районом, будут строиться поэтапно: жилые кварталы, школы, больницы, всё необходимое для полноценной жизни.
Эмин заявил, что уже этим летом проект войдёт в активную фазу строительства.
Судя по опубликованным рендерам, помимо жилой застройки, в районе появится причал в форме незавершённого круга — он станет новой архитектурной доминантой курорта. Также запланировано строительство моста через Чарвак, который соединит два берега и существенно улучшит транспортную доступность.
Sea Breeze Uzbekistan обещает стать одним из крупнейших туристических и инфраструктурных проектов страны. Но остаётся открытым вопрос: удастся ли инвесторам и властям найти баланс между развитием туризма и сохранением уникального природного ландшафта Чарвака?