ISNA: Один человек погиб, 24 пострадали на западе Ирана из-за атак Израиля

Один человек погиб, 24 пострадали в городском округе Касре-Ширин на западной границе Ирана в результате атак израильской армии. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщает агентство ISNA.
— К сожалению, в этом нападении погиб человек, который был сотрудником городского социального обеспечения и гражданским лицом. (…) Большинство раненых имели легкие ранения и им была оказана медицинская помощь, — передает агентство слова губернатора округи.
Он также добавил, что в провинции сейчас спокойная обстановка. Оперативные службы готовы к работе. Уточняется, что на улицах нет скопления людей и паники.
В свою очередь пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что Иран запустил сотню дронов в сторону Израиля. По его словам, армия готовится к отражению атаки. При этом беспилотникам понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля. Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух на фоне возможного иранского ответа.
В ночь на пятницу, 13 июня, израильская армия нанесла военный удар по территории Ирана. Погибли несколько иранских военных командиров. Что известно об атаке к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».