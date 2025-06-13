ISNA: Один человек погиб, 24 пострадали на западе Ирана из-за атак Израиля

В свою очередь пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что Иран запустил сотню дронов в сторону Израиля. По его словам, армия готовится к отражению атаки. При этом беспилотникам понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля. Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был поднят в воздух на фоне возможного иранского ответа.