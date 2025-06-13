В Хабаровском крае дети чаще стали заболевать энтеровирусной инфекцией

Важно следить за гигиеной и мыть руки перед едой и после туалета, даже когда сменяется подгузник у грудничка. Нельзя есть фрукты и овощи, которые не были тщательно очищены и вымыты, контактировать с людьми-носителями инфекций. Нужно плавать в проверенных водоемах и качественных бассейнах, где следят за безопасностью воды, а также защищать еду от насекомых.