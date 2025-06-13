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В Хабаровском крае дети чаще стали заболевать энтеровирусной инфекцией

В Хабаровском крае участились случаи, когда дети заболевали энтеровирусной инфекцией, но она протекала в легкой форме.

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Источник: РИА "Новости"

Чаще заражались дошкольники через грязные вещи, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Хоть ситуация и находится на контроле у Роспотребнадзора, уже разработали профилактический комплекс, который нужно соблюдать как взрослым, так и детям, чтобы не подхватить болезнь.

Важно следить за гигиеной и мыть руки перед едой и после туалета, даже когда сменяется подгузник у грудничка. Нельзя есть фрукты и овощи, которые не были тщательно очищены и вымыты, контактировать с людьми-носителями инфекций. Нужно плавать в проверенных водоемах и качественных бассейнах, где следят за безопасностью воды, а также защищать еду от насекомых.