Стала известна стоимость самого дешевого блюда в столовой Госдумы

Самые дешевые блюда в столовой Государственной думы стоят 15 рублей — это «морковь свежая тертая» и «капуста ранняя натуральная». Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что такая стоимость указана за 60 граммов продукта. При этом самым дешевым вторым блюдом является «блинчик с черной смородиной», он стоит 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо — это «сало соленое», за него депутатам придется заплатить 90 рублей за 30 граммов.
— Самый дешевый суп — бульон куриный с яйцом — стоит 120 рублей за 250 граммов, — передает агентство.
Ранее депутат Светлана Журова рассказала, что в буфетах особое внимание уделяется сбалансированному и здоровому питанию. Среди популярных блюд в Госдуме она выделила постные пирожки, разные салаты и котлеты, приготовленные из свеклы и картофеля.
Осенью 2024 года полноценный обед из шести позиций в столовой Госдумы РФ обошелся почти в 600 рублей депутату Госдумы Амиру Хамитову. При этом за суп-пюре из цветной капусты с гренками в столовой чиновник отдал 140 рублей, за картофельное пюре — 100 рублей.