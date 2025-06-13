Стала известна стоимость самого дешевого блюда в столовой Госдумы

Уточняется, что такая стоимость указана за 60 граммов продукта. При этом самым дешевым вторым блюдом является «блинчик с черной смородиной», он стоит 130 рублей, а самое дешевое холодное блюдо — это «сало соленое», за него депутатам придется заплатить 90 рублей за 30 граммов.