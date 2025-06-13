МВД обновило список самых опасных преступников с наградой в миллион рублей

В актуальном списке остаются 11 человек, подозреваемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Константин Немичев и Сергей Величко, обвиняемые в пытках российских военных, а также орский маньяк Валерий Андреев, возможно причастный к серии убийств женщин в Оренбургской области.