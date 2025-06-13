МВД обновило список самых опасных преступников с наградой в миллион рублей

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в задержании которых назначено вознаграждение в 1 млн рублей. Из перечня исключен участник свердловской ОПГ Семен Ермолинский, который, по данным СМИ, скончался в мае этого года.
В актуальном списке остаются 11 человек, подозреваемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Константин Немичев и Сергей Величко, обвиняемые в пытках российских военных, а также орский маньяк Валерий Андреев, возможно причастный к серии убийств женщин в Оренбургской области.
Также в перечне значатся: Андрей Кузнецов (келейник Силуан), скрывавшийся в Среднеуральском монастыре; Николай Емельянов (Емеля Одесский), лидер брянской ОПГ; Владимир Кириллов, организовавший покушение на председателя Самарского облсуда; Дмитрий Мамонов, убивший друга и попытавшийся заминировать его тело; Олег Тимошенко (Тимоха), фигурант заказных убийств; Андрей Самойлов, подозреваемый в пяти убийствах; Фахрудин Махмудов (Фарид), главарь ОПГ; Владимир Шестерин, связанный с убийством криминального авторитета.
МВД призывает граждан сообщать любую информацию о местонахождении этих лиц. За содействие в задержании каждого из них полагается вознаграждение в 1 млн рублей.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.
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