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Магнитная буря началась на Земле — ученые ее не прогнозировали

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Не спрогнозированная ранее магнитная буря обрушилась на Землю, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Источник: NASA Goddard Space Flight Center

Буря началась на Земле накануне в 23 часа по минскому времени и на текущий момент достигла силы G2.3 — это выше среднего уровня. По данным ученых, такой показатель уже выше порога, после которого становится заметным влияние на энергетические системы и на радиоволны.

Причины бури на данный момент не очевидны.

уточнили в лаборатории

В последние часы фиксировался ощутимый рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре, который окружает Землю. Однако скорость плазмы повышена не была. Отсутствовало событие и в геомагнитном прогнозе.

Ученые пояснили, что продолжительность и вероятную силу текущей бури пока прогнозировать сложно.

Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2−3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов.

сообщили в лаборатории

Ранее специалисты прогнозировали, что в ночь на 14 июня может начаться воздействие на Землю крупной солнечной корональной дыры.

При этом в лаборатории сообщали, солнечная активность в настоящее время уже находится на стадии спада, которая завершится к 2030 году. Несмотря на это, риски магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще два-три года.