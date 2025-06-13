Магнитная буря началась на Земле — ученые ее не прогнозировали

Буря началась на Земле накануне в 23 часа по минскому времени и на текущий момент достигла силы G2.3 — это выше среднего уровня. По данным ученых, такой показатель уже выше порога, после которого становится заметным влияние на энергетические системы и на радиоволны.
Причины бури на данный момент не очевидны.
В последние часы фиксировался ощутимый рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в солнечном ветре, который окружает Землю. Однако скорость плазмы повышена не была. Отсутствовало событие и в геомагнитном прогнозе.
Ученые пояснили, что продолжительность и вероятную силу текущей бури пока прогнозировать сложно.
Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2−3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов.
Ранее специалисты прогнозировали, что в ночь на 14 июня может начаться воздействие на Землю крупной солнечной корональной дыры.
При этом в лаборатории сообщали, солнечная активность в настоящее время уже находится на стадии спада, которая завершится к 2030 году. Несмотря на это, риски магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще два-три года.