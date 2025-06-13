Один из маршрутов Прибайкальского нацпарка закрыли на пять дней из-за испытаний БПЛА

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», специалисты планируют испытать квадро- и гексакоптер, а также беспилотник самолетного типа в условиях байкальской погоды. Проверка проводится для того, чтобы определить эффективность БПЛА с точки зрения пожарной охраны территорий, а также охраны от браконьеров. Кроме того, испытания позволят оценить потенциал техники при проведении научных исследований.