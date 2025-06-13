Один из маршрутов Прибайкальского нацпарка закрыли на пять дней из-за испытаний БПЛА

Маршрут «Подкамень» Прибайкальского нацпарка, который находится севернее поселка Большое Голоустное, закрыли для посещения на пять дней. Ограничение необходимо для проведения испытаний БПЛА. Мера призвана обеспечить безопасность местных жителей и туристов, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», специалисты планируют испытать квадро- и гексакоптер, а также беспилотник самолетного типа в условиях байкальской погоды. Проверка проводится для того, чтобы определить эффективность БПЛА с точки зрения пожарной охраны территорий, а также охраны от браконьеров. Кроме того, испытания позволят оценить потенциал техники при проведении научных исследований.
Ограничение продлится до 15 июня. Если опыт применения БПЛА на Байкале окажется успешным, его могут распространить на другие особо охраняемые природные территории России.
Ранее агентство сообщало, что в начале мая в Прибайкальском национальном парке закрыли восемь туристических маршрутов. Причина — высокие классы пожарной опасности. 30 мая туристические маршруты снова открыли для посещения. Это стало возможным из-за повышения влажности воздуха и снижения температуры на западном побережье озера.