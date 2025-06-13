Медики-десантники поблагодарили омичей за помощь солдатам в зоне СВО

Сотрудники Городского клинического перинатального центра Омска получили видеообращение с благодарностью от военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Коллектив медучреждения регулярно формирует гуманитарные грузы для бойцов, включающие термобелье, теплую одежду, предметы первой необходимости и медикаменты.
«Медики-десантники выражают огромную благодарность всем медицинским работникам городского перинатального центра города Омска за оказанную гуманитарную помощь. Ваше участие приближает нас к общей победе», — говорится в обращении военнослужащих.
Отметим, что омские медики систематически оказывают помощь как мирным жителям воссоединённых территорий, так и участникам СВО. Недавно по поручению губернатора Виталия Хоценко был отправлен высокотехнологичный гуманитарный груз для медицинского батальона. Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева направила партию современного медицинского оборудования, включая ультразвуковой хирургический аппарат для проведения глазных операций.
Ранее мы писали, что мэр Омска опроверг работу ПВО над городом.