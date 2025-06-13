Медики-десантники поблагодарили омичей за помощь солдатам в зоне СВО

Отметим, что омские медики систематически оказывают помощь как мирным жителям воссоединённых территорий, так и участникам СВО. Недавно по поручению губернатора Виталия Хоценко был отправлен высокотехнологичный гуманитарный груз для медицинского батальона. Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева направила партию современного медицинского оборудования, включая ультразвуковой хирургический аппарат для проведения глазных операций.