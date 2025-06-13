Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики-десантники поблагодарили омичей за помощь солдатам в зоне СВО

Солдаты получили очередную партию гуманитарного груза в профессиональный праздник.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Городского клинического перинатального центра Омска получили видеообращение с благодарностью от военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Коллектив медучреждения регулярно формирует гуманитарные грузы для бойцов, включающие термобелье, теплую одежду, предметы первой необходимости и медикаменты.

«Медики-десантники выражают огромную благодарность всем медицинским работникам городского перинатального центра города Омска за оказанную гуманитарную помощь. Ваше участие приближает нас к общей победе», — говорится в обращении военнослужащих.

Отметим, что омские медики систематически оказывают помощь как мирным жителям воссоединённых территорий, так и участникам СВО. Недавно по поручению губернатора Виталия Хоценко был отправлен высокотехнологичный гуманитарный груз для медицинского батальона. Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева направила партию современного медицинского оборудования, включая ультразвуковой хирургический аппарат для проведения глазных операций.

Ранее мы писали, что мэр Омска опроверг работу ПВО над городом.