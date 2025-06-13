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Трамп: США готовы защитить себя и Израиль, если Иран попробует ответить на атаку

Трамп сообщил, что Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности.

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Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News предупредил Иран о готовности Америки защитить себя и Израиль в случае ответных мер на ночную атаку. По его словам, американские военные структуры, включая Центральное командование (CENTCOM), приведены в состояние повышенной боеготовности.

Американский лидер сообщил, что следит за возможными ответными мерами Ирана. В тоже время глава Белого дома выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров, несмотря на удары Израиля.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана, а также центры разработки ракетного оружия.

Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир сделал заявление после авиаударов по Ирану, указав, что вооруженные силы призывают десятки тысяч военнослужащих и приводят в боевую готовность все приграничные направления.