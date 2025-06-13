В Прикамье пенсионер потерял более миллиона, доверившись незнакомцу

В Чайковском в отдел полиции обратился 77-летний местный житель, пострадавший от действий мошенников.
Пенсионеру поступил звонок в мессенджере якобы от сотрудника пенсионного фонда. Звонивший сообщил, что для перерасчета пенсионных выплат нужно назвать коды из смс-сообщений, что чайковчанин и сделал. Затем ему поступил новый звонок — якобы от сотрудника портала «Госуслуги». Тот предупредил, что названный пенсионером ранее код из смс-сообщения мошенники теперь используют для хищения средств. Чтобы этого избежать, надо все деньги перевести на «безопасный счет».
После этого заявителю снова позвонили. Звонивший назвался следователем и объяснил, что будет контролировать процесс перечисления средств. По указанию этого «следователя» пожилой мужчина совершил в банкомате семь операций, переведя 1,3 млн рублей на счета, продиктованные собеседником. После этого звонки прекратились. Чайковчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.