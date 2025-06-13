Тольяттинский «Акрон» покинули 3 полузащитника

У двоих экс-футболистов «красно-черных» истекли сроки действия аренды. С еще одним приостановили работу по обоюдному согласию. Подробностями поделилась пресс-служба волжан.
В «Крылья Советов» и столичное «Торпедо» вернутся 24-летний Владимир Хубулов и 25-летний Владимир Москвичев. Первый в команде с августа, в 29 встречах забил шесть голов. Второй — с июля. На его счету мяч в ворота «Зенита» в Кубке.
«Также клуб прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон с Мависом Чиботой, который провел весну в аренде в израильском “Бней Сахнине”», — уточнили представители «молодых и звонких».
У легионера — пять выходов на поле. А на днях рассказывали о самых дешевых футболистах «Акрона» и «Крыльев Советов».
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