Тольяттинский «Акрон» покинули 3 полузащитника

В «Крылья Советов» и столичное «Торпедо» вернутся 24-летний Владимир Хубулов и 25-летний Владимир Москвичев. Первый в команде с августа, в 29 встречах забил шесть голов. Второй — с июля. На его счету мяч в ворота «Зенита» в Кубке.