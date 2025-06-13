Красиво плывут! Самые трендовые наряды этого пляжного сезона

Главный тренд лета-2025 — это пижамный расслабленный стиль. Актуальны полосатые шорты и брюки из льна. Причем такая одежда подойдет как девушкам, так и парням. Еще одна тенденция — ретро. Она также касается и купальников: выбирайте модели с завышенной линией талии, завязками на шее и спине. Из принтов отдайте предпочтение горошку, геометрии-полоске. Еще в купальнике актуальны металлические пряжки. Тесно пересекаются с ретро и стиль бохо, его тоже можно отнести к разным эпохам моды. В стиле бохо есть шорты и топы с бахромой, вышивкой и рюшами. Они по-прежнему на пике популярности.