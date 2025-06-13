Верховный лидер Ирана пообещал жесткий ответ на удары Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары израильской армии по Ирану. По его словам, Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
— Ночная агрессия сионистского режима (…) доказала, что этот нелегитимный режим не подчиняется никаким международным правилам и законам. С таким хищническим режимом не следует разговаривать иначе, как на языке силы (…) Мы отомстим за каждого из наших мучеников и превратим нарушение национального суверенитета Ирана в непростительный грех узурпатора Израиля, — передает текст послания ISNA.
Тогда же стало известно, что один человек погиб, 24 пострадали в городском округе Касре-Ширин на западной границе Ирана в результате атак израильской армии. При этом у большинства раненых легкие ранения, им была оказана медицинская помощь.
Генерал Ахмад Вахиди назначен командующим КСИР после гибели Хосейна Салами в результате израильского удара. Али Хаменеи также назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба.
13 июня ЦАХАЛ нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Жители Тегерана сообщали о звуках взрывов и работе систем ПВО. Что известно об атаке к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».