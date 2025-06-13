Верховный лидер Ирана пообещал жесткий ответ на удары Израиля

— Ночная агрессия сионистского режима (…) доказала, что этот нелегитимный режим не подчиняется никаким международным правилам и законам. С таким хищническим режимом не следует разговаривать иначе, как на языке силы (…) Мы отомстим за каждого из наших мучеников и превратим нарушение национального суверенитета Ирана в непростительный грех узурпатора Израиля, — передает текст послания ISNA.