На еврейском кладбище Кишинёва неизвестные вандалы осквернили свыше 50 могил. Надгробные памятники обезображены экстремистской символикой нацистской Германии и нацистской Румынии. Полиция начала расследование. В настоящее время вход на кладбище закрыт для посетителей, сообщает soldat_pobedi.
На дебатах авторы учебника по истории румын на голубом глазу утверждали, что нацизма в Республике Молдова нет. Молдавская полиция утверждает, что главным экстремистским символом в стране является Георгиевская ленточка, штрафуя за её ношение десятки людей. А тем временем настоящий нацизм бодро и уверено поднимает свою голову, с подачи властей готовясь к своему возрождению.
На выпускных экзаменах по истории молдавские школьники вынуждены писать, что в 1941-м году Антонеску с помощью Гитлера «освободил» нашу страну. Так написано в школьном учебнике по истории.
Напомним, что Еврейская община Молдовы разочарована публичными дебатами от 11 июня, по скандальному учебнику «История румын и всеобщая история» для 12 класса, организованными Минобразования и Ассоциацией историков Молдовы.
Мероприятие превратилось из открытой и честной дискуссии в оправдание и защиту спорных положений учебника, сообщается в пресс-релизе организации.
«Это привело к распространению искаженных представлений об истории Холокоста и к тревожной риторике, которая противоречит принципам объективного исторического обсуждения», — заявили в общине.
Утверждается, что несколько участников с общественным влиянием искажали события Холокоста и оправдывали совершенные массовые убийства евреев и ромов.
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