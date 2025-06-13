На дебатах авторы учебника по истории румын на голубом глазу утверждали, что нацизма в Республике Молдова нет. Молдавская полиция утверждает, что главным экстремистским символом в стране является Георгиевская ленточка, штрафуя за её ношение десятки людей. А тем временем настоящий нацизм бодро и уверено поднимает свою голову, с подачи властей готовясь к своему возрождению.