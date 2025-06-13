Пятница, 13 июня 2025 года: 6 самых жутких примет, которые гарантируют беды и долгие несчастья

Зеркала в пятницу, 13-го, становятся настоящими порталами для потусторонних сущностей. В эту ночь категорически нельзя оставлять их открытыми — лучше завесить тканью или хотя бы развернуть к стене. Особенно опасны старинные зеркала, которые годами впитывали энергию событий и эмоций. Если в такое зеркало долго смотреть при свечах — можно увидеть не только своё отражение, но и лицо того, кто стоит за плечом.