Россиян обрадовали сильным падением цен на огурцы

«В мае стоимость огурцов составила 138,2 рубля за килограмм против 202,92 рубля в апреле», — передали РИА новости данные Росстата. Там уточнили, что в последний раз огурцы были дешевле в октябре прошлого года — тогда их стоимость составляла 134,3 рубля за килограмм.