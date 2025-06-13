ИКИ РАН: на Земле зафиксирована магнитная буря выше среднего уровня

«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3. … Балл события G2.3 находится выше среднего уровня», — говорится в публикации лаборатории в Telegram.