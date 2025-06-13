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ИКИ РАН: на Земле зафиксирована магнитная буря выше среднего уровня

По информации ученых, причины бури на данный момент не очевидны.

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Источник: Аргументы и факты

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о зафиксированной на земле магнитной буре выше среднего уровня.

«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3. … Балл события G2.3 находится выше среднего уровня», — говорится в публикации лаборатории в Telegram.

Сообщается, о превышении бурей порога, после которого становится заметным ее влияние на энергосистемы и радиоволны.

По информации ученых, причина бури еще не установлены.

Напомним, 4 июня на Земле завершилась магнитная буря, длившаяся рекордные 66 часов.