ИКИ РАН: на Земле зафиксирована магнитная буря выше среднего уровня

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о зафиксированной на земле магнитной буре выше среднего уровня.
«На Земле, начиная с 23 часов по Москве, зарегистрирована, и по состоянию на 4 утра не прекращается, магнитная буря, достигшая на текущий момент уровня G2.3. … Балл события G2.3 находится выше среднего уровня», — говорится в публикации лаборатории в Telegram.
Сообщается, о превышении бурей порога, после которого становится заметным ее влияние на энергосистемы и радиоволны.
По информации ученых, причина бури еще не установлены.
Напомним, 4 июня на Земле завершилась магнитная буря, длившаяся рекордные 66 часов.