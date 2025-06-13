Находящихся в Египте россиян призвали соблюдать осторожность на фоне атаки Израиля

— В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров (…) просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий, — написали в Telegram-канале посольства.