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Находящихся в Египте россиян призвали соблюдать осторожность на фоне атаки Израиля

Посольство России в Египте в пятницу, 13 июня, призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской атаки по Ирану.

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Посольство России в Египте в пятницу, 13 июня, призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской атаки по Ирану.

— В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров (…) просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий, — написали в Telegram-канале посольства.

Там также призвали следить за предупреждениями египетских властей о возможных угрозах и выполнять их распоряжения.

В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары израильской армии по Ирану. Он добавил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов является устранение угрозы для еврейского государства. Что известно об израильской атаке на Иран к этому часу — в отдельном материале «Вечерей Москвы».