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Tasnim: Иран опроверг сообщения о гибели руководства КСИР

Все военные руководители КСИР находятся на своих постах и продолжают работу.

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Источник: Комсомольская правда

В Иране опровергли информацию о том, что руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) было ликвидировано. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно информации из источника, все военные руководители продолжают выполнять свои обязанности и находятся на своих постах.

Ранее появилась информация, что в ходе израильских авиаударов по Тегерану погиб командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами.

Напомним, сегодня, 13 июня, в Иране прогремели взрывы. По данным агентства Fars, в Тегеране зафиксировано не менее шести инцидентов. Под обстрел попали военные объекты вокруг столицы, включая базу в Парчине. Кроме того, пострадали жилые комплексы для высокопоставленных иранских чиновников.