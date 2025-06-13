Tasnim: Иран опроверг сообщения о гибели руководства КСИР

В Иране опровергли информацию о том, что руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) было ликвидировано. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Согласно информации из источника, все военные руководители продолжают выполнять свои обязанности и находятся на своих постах.
Ранее появилась информация, что в ходе израильских авиаударов по Тегерану погиб командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами.
Напомним, сегодня, 13 июня, в Иране прогремели взрывы. По данным агентства Fars, в Тегеране зафиксировано не менее шести инцидентов. Под обстрел попали военные объекты вокруг столицы, включая базу в Парчине. Кроме того, пострадали жилые комплексы для высокопоставленных иранских чиновников.