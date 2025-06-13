Tasnim: Иран опроверг сообщения о гибели руководства КСИР

Напомним, сегодня, 13 июня, в Иране прогремели взрывы. По данным агентства Fars, в Тегеране зафиксировано не менее шести инцидентов. Под обстрел попали военные объекты вокруг столицы, включая базу в Парчине. Кроме того, пострадали жилые комплексы для высокопоставленных иранских чиновников.